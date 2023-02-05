الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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زيلينسكي: الأوضاع صعبة جدا في دونيتسك

منذ 31 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن معارك ضارية تدور في منطقة دونيتسك في الشرق مع تكثيف روسيا الضغوط قبل الذكرى الأولى لغزوها بلاده.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور “الأمور صعبة جدا في منطقة دونيتسك.. معارك ضارية… لكن مهما كان الأمر صعبا ومهما كانت الضغوط هناك، يجب أن نتحمل… لا بديل أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا والنصر”.

وقال إن روسيا تمارس ضغوطا متزايدة “لتعويض هزائمها في العام الماضي. نرى ذلك على مختلف قطاعات الجبهة. (وتمارس روسيا) أيضا الضغوط فيما يتعلق بالمعلومات”.

هجوم روسي جديد

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الأحد، إن بلاده تتوقع هجوما روسيا كبيرا هذا الشهر، لكن كييف لديها الاحتياطيات الكافية من العدة والعتاد لصد قوات موسكو حتى لو لم تصل أحدث الإمدادات العسكرية الغربية كلها في الوقت المناسب.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن روسيا قد تشن الهجوم الجديد لأسباب “رمزية” مع اقتراب الذكرى الأولى لغزوها لكن مواردها غير جاهزة من الناحية العسكرية.

وأردف ريزنيكوف “رغم كل شيء، نتوقع هجوما روسيا محتملا في فبراير. هذا فقط من منظور رمزي، (لكنه) ليس منطقيا من منظور عسكري. لأن مواردهم ليست جاهزة كليا. لكنهم سيفعلون ذلك على أي حال”.

وتحرز القوات الروسية تقدما تدريجيا في الشرق، حيث تحاول موسكو الاستيلاء على مدينة باخموت المحاصرة وإحياء غزوها المتعثر بعد سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة في النصف الثاني من العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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