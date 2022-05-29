الأحد 28 شوال 1443 ﻫ - 29 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: البنية الأساسية في “سيفيرودونيتسك” دمرت بالكامل

منذ 26 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن القصف الروسي دمر كافة منشآت البنية التحتية الحيوية في مدينة سيفيرودونيتسك، مشيرا إلى أن الاستلاء على المدينة أصبح يمثل الآن “الهدف الرئيسي” للروس.

وقال زيلينسكي في خطاب نقله التلفزيون “نتيجة للقصف الروسي على سيفيرودونيتسك دُمرت كل منشآت البنية التحتية الرئيسية … تم تدمير أكثر من ثلثي المساكن بالمدينة”.

وأضاف “الاستلاء على سيفيرودونيتسك بات هدفا رئيسيا لوحدات الاحتلال”.

وكان زيلنسكي، قد توجه الأحد، للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي، إلى شرق البلاد، حيث زار منطقة خاركيف، التي سحبت موسكو منها في الأسابيع الأخيرة قواتها، لتعيد نشرها على جبهات أخرى.

وكتب زيلنسكي في منشور مرافق لمقطع فيديو عن زيارته عبر تطبيق تلغرام “2229 منزلًا مدمّرًا في خاركيف وفي المنطقة. سنرمّم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة، إلى خاركيف وكافة المدن والقرى الأخرى حيث أتى الشرّ”.

وقال “في هذه الحرب، يحاول المحتلّون الحصول على نتيجة مهما كانت. لكن يجب أن يدركوا منذ وقت طويل أننا ندافع عن أرضنا حتى النهاية. لن تكون لديهم أي فرصة. سنقاتل وسنربح”.

وخاركيف، ثاني مدن البلاد التي كانت تتعرض للقصف بشكل يومي تقريبًا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، تشهد هدوءًا منذ أسابيع عدة مع انسحاب الجيش الروسي إلى مواقع أخرى في الشرق والجنوب.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

النفط الروسي
مقاطعة النفط الروسي.. الاتحاد الأوروبي يخفق في التوصل الى اتفاق
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في القدس
ارتفاع إصابات المواجهات في القدس برصاص جنود الاحتلال
المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح
محكمة مصرية تقضي بسجن مرشح رئاسي سابق “15 عاماً”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مرسوم تجنيس جديد يُطبخ على النار
صورة توضيحية
“فيديو” يوثق آخر لحظات شاب قبل انتحاره في حوش الامراء – زحلة
اليكم التسعيرة الصباحية لدولار السوق السوداء