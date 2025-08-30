زيلينسكي: الحرب لن تنتهي بالبيانات السياسية بل بالإجراءات العملية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في كييف، أوكرانيا، 19 مايو/أيار 2025. رويترز

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة وأوروبا و”العالم بأسره” لاتخاذ إجراء حاسم ضد روسيا لمواصلة غزوها لبلاده.

وكتب زيلينسكي عبر موقع فيسبوك، اليوم السبت “هذه الحرب لن تنتهي ببيانات سياسية، يجب اتخاذ خطوات حقيقية”، وذلك بعد المزيد من الهجمات ليلا بما في ذلك على منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

كما شدد على أن المزيد من العقوبات يجب أن تستهدف روسيا نفسها في قطاعي البنوك والطاقة.

وأعرب زيلينسكي عن أسفه إزاء حقيقة أن روسيا أظهرت من خلال هجماتها الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة وصواريخ كروز أنها “تظهر مجددا تجاهلها التام للكلمات”.

وتابع “نعول على الإجراءات الحقيقية”، مضيفا أنه من الواضح تماما أن موسكو استغلت الوقت المقدم من الغرب للإعداد لمحادثات بين الرئيسين الأوكراني والروسي لتنظيم هجمات جديدة.

ويدعو زيلينسكي تحديدا إلى فرض رسوم صارمة على البلاد التي تشتري النفط والغاز من روسيا، وبالتالي تمول العمليات العسكرية الروسية. ويبدو أن الرئيس يشير إلى دول مثل الصين والهند دون ذكرهما بالاسم.

فيما أشار الكرملين مرارا إلى أن العقوبات الغربية لن تنهي الحرب.