زيلينسكي: الخطوط الأمامية الحالية يجب أن تكون أساساً للمفاوضات

منذ 6 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد “إن الخطوط الأمامية الحالية في حرب بلاده ضد روسيا يجب أن تكون أساسا لمحادثات السلام”.

وأضاف متحدثا في بروكسل “نحن بحاجة إلى مفاوضات حقيقية، وهو ما يعني أنه يمكننا البدء من حيث توجد خطوط المواجهة الآن”، مشيرا إلى أن القادة الأوروبيين يؤيدون ذلك.

وأكد زيلينسكي موقفه بأن من الضروري وقف إطلاق النار من أجل التفاوض بعد ذلك على اتفاق نهائي.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة (سي.بي.إس) اليوم “إن الولايات المتحدة ستواصل محاولاتها لوضع سيناريو للمساعدة في إنهاء الحرب الروسية مع أوكرانيا، لكن ربما لا تتمكن من تحقيق ذلك”.

وأضاف روبيو “إذا لم يكن التوصل إلى السلام ممكنا… واستمرت الحرب، سيتواصل موت الناس بالآلاف… قد يحدث ذلك للأسف، لكننا لا نريد ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

