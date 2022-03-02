زيلينسكي: الروس تلقوا أوامر بمحو بلدنا ومحونا جميعاً

في كلمة ألقاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم ، من خلال تسجيل مصور قال خلالها، إن قرابة ستة آلاف روسي قتلوا في الأيام الستة الأولى من الغزو الروسي لبلاده، مضيفا أن الكرملين لن يستطيع السيطرة على أوكرانيا بالقنابل والضربات الجوية.

مضيفاً “إنهم لا يعلمون شيئا عن كييف، عن تاريخنا لأنهم “الروس” جميعاً تلقوا أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعاً. وأضاف: “الكرملين لن يستطيع السيطرة على بلادنا بالقصف والقنابل”. وحض بلدان العالم على عدم الوقوف على الحياد.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إنه يقضي يومه كما يفعل الأوكرانيون بين الاحتماء والمواجهة لحماية أوكرانيا، مبديا أسفه لسقوط ضحايا والتدمير الذي طال معالم كثيرة في بلاده إلى جانب البنية التحتية.

فيبدو أن يوميات الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي دخلت اليوم الأربعاء يومها السابع، لا تختلف عن ما يفعله الأوكرانيون من خلال متابعة آلة الحرب الروسية.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف أعلن أن القوات الأوكرانية أحبطت محاولة لاغتيال الرئيس زيلينسكي وفقا لرسالة حكومية.

الرسالة حذرت من دخول مجموعات تخريبية روسية إلى كييف لمطاردة الرئيس زيلينسكي وعائلته، وأكد دانيلوف أن وحدة من القوات الخاصة الشيشانية المعروفة كانت وراء محاولة الاغتيال وتم القضاء عليها بشكل كامل.