زيلينسكي: الصين تستطيع الضغط على روسيا لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، إن الصين تستطيع، إذا رغبت، إجبار روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: “بدون الصين، روسيا وبوتين لا قيمة لها. ومع ذلك، غالباً ما تلزم الصين الصمت وتنأى بنفسها بدل العمل من أجل السلام”.

من جهته، أوضح نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ أن بلاده حافظت منذ اليوم الأول للأزمة على موقف موضوعي وغير منحاز، داعية إلى وقف الأعمال القتالية ومؤيدة لمحادثات السلام بهدف التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وأشادزيلينسكي بالدعم الأميركي لبلاده، مؤكداً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن كييف وافقت على جميع مقترحات الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات مع روسيا لإرساء السلام.

وأضاف زيلينسكي: “نعتمد على تحركات أميركا لدفع روسيا نحو السلام. موسكو تخشى أميركا وتنصت إلى ما تقوله”.

وفي تصريحات مفاجئة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن أوكرانيا قادرة على الانتصار في حربها ضد روسيا، مؤكداً أن الأوكرانيين قد يتمكنون من استعادة بلادهم بالكامل وربما الذهاب أبعد من ذلك.