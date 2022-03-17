زيلينسكي: العقوبات على روسيا غير كافية.. والمانيا تفضل الاقتصاد على الأمن

على الرغم من استمرار التفاوض بين الطرفين من أجل التوصل لحل ينهي القتال، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا على فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وشدد في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، عبر الفيديو أمام مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، على أن العقوبات التي فرضتها برلين والغرب عامة لم تكن كافية من أجل إنهاء الحرب.

كما أردف قائلا: “اقتصادكم يعاني بسبب العقوبات وأنا أقدر ذلك”، في إشارة إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات في البلاد جراء العقوبات التي فرضتها برلين سابقا على موسكو، عقب العملية العسكرية التي أطلقتها على الأراضي الأوكرانية.

كذلك، أكد أن القذائف ما زالت تسقط على الشعب الأوكراني، معتبرا أنه لا يمكن لألمانيا وأوروبا “الجلوس من دون القيام بأي تصرف”.

وأثار مجددا مسألة انضمام بلاده إلى الناتو، قائلا “كل مرة نسأل عن إمكانية انضمامنا إلى الناتو ، يأتي الجواب غير واضح”.

أما عن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، فقال إن تلك “مسألة أخرى أيضا ترتبط بالسياسة كذلك”.

إلى ذلك، حث ألمانيا على هدم ما وصفه بـ”الجدار” الجديد الذي تم بناؤه في أوروبا بوجه الحرية منذ العملية العسكرية الروسية. وقال زيلينسكي مخاطبا المستشار الألماني “عزيزي أولاف شولتس، اهدم هذا الجدار، اعط ألمانيا الدور القيادي الذي تستحقه”.

يشار إلى أن العملية العسكرية التي أطلقها الكرملين في 24 فبراير الماضي، جرت على روسيا العديد من العقوبات بلغت أكثر من 5 آلاف عقوبة شملت مختلف القطاعات، وطالت مئات السياسيين ورجال الأعمال.

كما أدت إلى استنفار أمني غير مسبوق بين موسكو والغرب، الذي اصطف بقوة إلى جانب كييف، داعما إياها بالسلاح والأموال.

من جهة أخرى، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألمانيا بتفضيل اقتصادها على أمن بلاده في الفترة التي سبقت الغزو الروسي.

وانتقد زيلينسكي، في خطاب أمام البرلمان الألماني، دعم الحكومة الألمانية لمشروع خط أنابيب “نورد ستريم 2” الذي يهدف إلى جلب الغاز الطبيعي من روسيا.

وعارضت أوكرانيا ودول أخرى المشروع، وحذرت من أنه يعرض الأمن الأوكراني والأوروبي للخطر.

وأشار زيلينسكي أيضا إلى تردد ألمانيا فيما يتعلق بفرض بعض العقوبات الشديدة على روسيا خوفا من أن تضر بالاقتصاد الألماني.

وقال “عزيزي الشعب الألماني، عندما قلنا لكم إن نورد ستريم 2 (خط أنابيب غاز بين روسيا وألمانيا علقت برلين رخصة تشغيله) هو نوع من الاستعدادات للحرب، تلقينا إجابة +إنه اقتصادي بحت+”.

ودعا الرئيس الأوكراني ألمانيا إلى عدم ترك “جدار جديد” يقسم أوروبا، وحثها على دعم عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، في إشارة للجدار الذي كان يفصل برلين الشرقية عن الغربية إبان حقبة الاتحاد السوفيتي.

وذكر زيلنسكي أن القوافل الإنسانية لا تستطيع الدخول إلى مدينة ماريوبول المحاصرة منذ 5 أيام.

وقال إن بلاده بحاجة لدعم عالمي لتجاوز هذه المحنة، مؤكدا أنهم سيواصلون الدفاع عن حريتهم واستقلالهم.

جاء هذا بعد ساعات من خطاب أخر ألقاه في الكونغرس الأميركي، جدد فيه دعوته لفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا على خلفية الغزو الروسي، وأكد أن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات لبلاده.