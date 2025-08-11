زيلينسكي: العقوبات على روسيا يجب أن تظل سارية لحين حصول كييف على ضمانات أمنية

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده، اليوم الاثنين، على إبقاء عقوباتهم المفروضة على روسيا لحين حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية.

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني “الروس يريدون ببساطة كسب الوقت، لا إنهاء الحرب”.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة سيكون بهدف حث روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب لصحفيين “سأتحدث إلى فلاديمير بوتين، وسأخبره بضرورة إنهاء هذه الحرب”.

وذكر ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد ينضم إلى اجتماع في المستقبل.