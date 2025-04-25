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زيلينسكي: القوات الأوكرانية أحبطت هجمات برية روسية مدعومة بغارات

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2025 6:48 صباحًا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت مبكر من يوم الجمعة إن القوات الروسية حاولت استخدام غارات جوية مكثفة غطاء لشن هجمات برية مكثفة، لكن تم صدها.

وأضاف زيلينسكي عبر تيلغرام “الروس حاولوا في الواقع، تحت غطاء غاراتهم الجوية المكثفة، تحقيق تقدم بري”، مشيرا إلى أن هذا المعلومات نقلا عن قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي.

وتابع “عندما كانت قواتنا تركز أقصى جهودها على الدفاع في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة، واصل الروس شن هجمات برية مكثفة. لكن تم صدهم بكفاءة”.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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