زيلينسكي: القوات الأوكرانية تحرز تقدماً في مناطق سومي الحدودية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد “إن القوات الأوكرانية تقدمت في المناطق الحدودية في منطقة سومي الشمالية”، وهي منطقة حاولت القوات الروسية منذ أشهر أن تجد موطئ قدم لها فيها.

كما نقل زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور، عن قائد الجيش الأوكراني قوله إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في منطقتي دونيتسك وخاركيف على طول خط الجبهة الممتد على مسافة 1000 كيلومتر.

كان زيلينسكي يتحدث بعد أسبوع من التصريحات الروسية التي أكدت على ما وصفته موسكو بالمكاسب التي حققتها في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وتتقدم القوات الروسية ببطء في أنحاء شرق أوكرانيا، مع إعلانات شبه يومية عن القرى التي تم الاستيلاء عليها.

وضمت موسكو أربع مناطق احتلتها جزئيا وهي دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون، ولكن ليس دنيبروبيتروفسك حيث قالت إنها سيطرت حتى الآن على سلسلة من القرى على طول حدودها الإدارية.

وقال زيلينسكي نقلا عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي “هناك نتائج جيدة في المناطق الحدودية في منطقة سومي. تواصل وحداتنا التقدم في اتجاه حدود الدولة الأوكرانية”.

ومنذ طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية في وقت سابق من هذا العام، حاولت القوات الروسية إقامة ما يسميه الكرملين منطقة عازلة في منطقة سومي. وتقصف روسيا بانتظام المدن الكبيرة، بما في ذلك مدينة سومي.

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية تكبدت خسائر ملحوظة بالقرب من كوبيانسك، وهي منطقة في شمال شرق منطقة خاركيف تتعرض لضغط روسي مستمر منذ أشهر.

وأضاف “نواصل العمل في اتجاه دوبروبيليا”، في إشارة إلى بلدة قريبة من بوكروفسك، إحدى النقاط المحورية في الحملة الروسية المستمرة منذ فترة طويلة في منطقة دونيتسك.

وقال “من المهم أن يتصدى رجالنا للهجمات الروسية”.

وفي الغرب، قال أوليكساندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون على تطبيق تيليجرام إن شخصين لقيا حتفهما في قصف وهجمات بطائرات مسيرة في أجزاء مختلفة من المنطقة.