الأحد 15 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 8 يناير 2023 |
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زيلينسكي: القوات الأوكرانية في "باخموت" صامدة

منذ 18 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن القوات الأوكرانية تصد الهجمات المتواصلة على مدينة باخموت في منطقة دونباس الشرقية وتحتفظ بمواقعها في سوليدار القريبة في ظروف “صعبة جدا”.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المصور مساء اليوم “باخموت صامدة على الرغم من كل شيء. وعلى الرغم من تدمير معظم المدينة بسبب الغارات الروسية، فإن جنودنا يصدون المحاولات الروسية المستمرة للتقدم”.

وقال “سوليدار صامدة بالرغم من الدمار الهائل والأمور صعبة جدا”.

عملية تبادل أسرى جديدة

أعلنت أوكرانيا استعادت 50 أسيرا من روسيا مقابل الإفراج عن العدد نفسه من الأسرى الروس، الأحد، في صفقة رحب بها الطرفان رغم تواصل القتال بينهما في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجنود الروس الخمسين المفرج عنهم سيُنقلون جوا إلى موسكو لإعادة تأهيلهم طبيا ونفسيا.

وأفادت الوزارة في بيان “في الثامن من يناير، ونتيجة للمفاوضات، أُعيد 50 عسكريا روسيا، كانوا في خطر مميت في أثناء أَسرهم، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف”.

وأكدت أوكرانيا المعلومات وقالت إن روسيا أفرجت عن 50 عسكريا أوكرانيا في سياق الاتفاق ذاته.

وكتب أندري يرماك رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني على تويتر “صفقة أخرى ناجحة لتبادل أسرى الحرب. عاد 50 جنديا أوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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