زيلينسكي: القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة

واصلت القوات الأوكرانية هجومها المضاد على خط المواجهة حول مدينتين في شرق البلاد، فيما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة.

وأعلنت روسيا أن قواتها استولت على قريتين جديدتين في تقدمها البطيء في شرق وجنوب أوكرانيا، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تُشر إلى الهجوم الأوكراني قرب مدينتي بوكروفسك ودوبروبيليا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن الهجوم المضاد عرقل خطط روسيا لتحقيق هدف تسعى إليه منذ فترة طويلة وهو الاستيلاء على مركز الإمدادات في بوكروفسك.

وأضاف زيلينسكي “كان هناك أحد أهم محاور الهجوم الروسي، ولم يتمكنوا من شن هجوم شامل. جيشنا يُدمر قواتهم”.

وتابع “يتكبد الروس خسائر فادحة كما أن ’صندوق التبادل’ لبلدنا قد تعزز بشكل كبير – كل يوم يتم أسر المزيد من الجنود الروس”.

وكتب قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي على تيليجرام أن قواته تقدمت من ثلاثة إلى سبعة كيلومترات عبر الدفاعات الروسية.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور أيضا إن القوات الأوكرانية لا تزال تتمسك بمواقعها حول كوبينسك – وهي منطقة في إقليم خاركيف شمال شرق أوكرانيا تتعرض لهجمات روسية منذ أشهر.

كان زيلينسكي قد قال يوم الخميس إن القوات الأوكرانية استعادت سبع بلدات و160 كيلومترا حول بوكروفسك ودوبروبيليا منذ بدء العملية. وتم “تطهير” تسع بلدات أخرى من القوات المعادية.

ولا تزال منطقة دونيتسك، التي تحتل روسيا أجزاء منها وتريد من كييف التخلي عنها قبل أي تسوية سلمية، مسرحا لأعنف المعارك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استولت على بلدتين أخريين هما مورافكا جنوب غرب بوكروفسك ونوفويفانيفكا جنوب غرب منطقة زابوريجيا.

وأدرجت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني مورافكا ضمن عدة بلدات أوقفت قواتها عندها 87 هجوما بالقرب من بوكروفسك.