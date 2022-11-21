زيلينسكي: المحطات النووية تحتاج حماية من التخريب الروسي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي، الاثنين، على ضمان حماية المحطات النووية الأوكرانية من التخريب الروسي وذلك بعد يوم من قصف كثيف تعرضت له محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر رابط تلفزيوني على المجلس البرلماني للحلف في مدريد “كل دولنا مهتمة بعدم وقوع أي حادث خطير في منشآتنا النووية”.

وأضاف “جميعنا بحاجة لضمان الحماية من التخريب الروسي للمنشآت النووية”.

وتعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا بجنوب أوكرانيا للقصف يومي السبت والأحد مما أثار مخاوف من وقوع حادث خطير على بعد 500 كيلومتر فقط من تشرنوبيل، الموقع الذي شهد أسوأ كارثة نووية في العالم عام 1986.

وتلقي كل من روسيا وأوكرانيا بالمسؤولية على الأخرى في الهجمات على المحطة التي تقع في منطقة تسيطر عليها روسيا قرب الخط الأمامي للقتال. ولم يتسن لرويترز التأكد بصفة مستقلة من هوية الجانب المسؤول عن القصف الذي حدث مطلع الأسبوع.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن الهجمات تنذر بكارثة كبيرة.

وقالت روسيا في وقت سابق اليوم الاثنين إن قصف زابوريجيا قد يؤدي لحادث نووي خطير وكررت اتهاماتها للقوات الأوكرانية بأنها المسؤولة عن الهجمات.

ودعا زيلينسكي أيضا إلى عقوبات أوروبية جديدة على موسكو لما وصفها بأنها “سياسة إبادة جماعية” بينما تقصف القوات الروسية البنية التحتية المدنية الرئيسية. وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين في أوكرانيا لكنها تقر بشن حملة من الهجمات على منشآت الطاقة الكهربائية وبنى تحتية أخرى.