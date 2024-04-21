زيلينسكي: المساعدات الأمريكية ستسهم في إنهاء الحرب وإعادة السلام إلى أوكرانيا

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه، بعد إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وكتب تغريدة على منصة إكس قائلا إن “المساعدات ستنقذ الأرواح وتضع نهاية عادلة للحرب مع روسيا.”

كما أعرب عن امتنانه لمجلس النواب الأميركي، ولكلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري ورئيس البرلمان مايك جونسون للقرار الذي اعتبر أنه “يبقي التاريخ على المسار الصحيح”.

وقال الرئيس الأوكراني إن مشروع القانون “سيحول دون توسيع نطاق الحرب وينقذ آلاف وآلاف الأرواح ويساعد أمتنا على أن تصبح أقوى”.

“بوتين يجب أن يخسر”

وبعد ذلك بدقائق، أكد زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الاتصال المرئي أن الجنود الأوكران على الخطوط الأمامية سيشعرون بتلك المساعدات.

كما أشاد “بدور القيادة الأميركية في الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد.” وأضاف “سنستخدم بالتأكيد الدعم الأميركي لتقوية أمتنا ووضع نهاية عادلة لهذه الحرب التي يجب أن يخسرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

أتى ذلك، بعدما أقر مجلس النواب الأميركي أمس السبت مساعدات لأوكرانيا بقيمة 60.84 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي ذا الأغلبية الديمقراطية على مشروع القانون هذا بعد أن أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين ثم رفعه إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.

يذكر أنه منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية قبل سنتين، وقفت واشنطن إلى جانب كييف ودعمتها بوجه موسكو، بالأموال والأسلحة والمساعدات.

إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعا في حماسة النواب الجمهوريين لدعم أوكرانيا، وربطوا تلك المساعدات باتفاق مع إدارة بايدن بضبط الحدود مع المكسيك وتدفق المهاجرين.