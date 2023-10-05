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زيلينسكي: الهجوم الروسي على قرية أوكرانية لم يكن "ضربة عمياء"

منذ 51 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، أن الهجوم الصاروخي الروسي الذي أسفر عن مقتل 51 شخصا في قرية أوكرانية لم يكن “ضربة عمياء” وإن القوات الروسية لم تكن تجهل المكان الذي تقصفه.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور أثناء حضوره اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا إنها كانت “ضربة صاروخية متعمدة على قرية في منطقة خاركيف على متجر ومقهى عاديين”.

وأضاف “لا يمكن أن تكون القوات الروسية غير مدركة للمكان الذي كانت تضربه. لم تكن هذه ضربة عمياء”.

يأتي ذلك بعد أن استهدف صاروخ روسي مقهى ومتجرًا للمواد الغذائية في قرية في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 51 على الأقل، لدى تجمعهم في مراسم لتأبين من رحلوا من ذويهم، وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون.

وذكر أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، أنّ مقهى ومتجرًا تعرضا للاستهداف بعد ظهر اليوم الخميس في قرية هروزا في منطقة كوبيانسك في خاركيف وتحولا إلى حطام وأنقاض، مضيفًا أن كثيرًا من المدنيين كانوا هناك وقتها.

فيما أفاد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، بأنّ سكان القرية الصغيرة الذين يبلغ عددهم نحو 330 كانوا يقيمون مراسم تأبين في المقهى، حينما تعرض للهجوم.

وقال كليمينكو للتلفزيون الأوكراني: “حضر هذ التجمع أفراد من كل أسرة ومن كل منزل. هذه مأساة مروعة”.

    المصدر :
  • رويترز

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