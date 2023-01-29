زيلينسكي: الوضع صعب ونحتاج لأسلحة جديدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن بلاده تواجه وضعا “صعبا للغاية” في منطقة دونيتسك الشرقية وتحتاج إلى إمدادات أسلحة أسرع وأنواع جديدة من الأسلحة لمقاومة الهجمات الروسية.

وأضاف في خطابه الليلي المصور “الوضع صعب للغاية. هناك هجمات روسية مستمرة (في) باخموت وفوليدار وقطاعات أخرى في منطقة دونيتسك”.

وأردف “تريد روسيا أن تطول الحرب وتُنهك قواتنا… لذلك علينا تسريع الأحداث والإسراع بالإمدادات وإتاحة خيارات أسلحة جديدة لأوكرانيا”.

قصف روسي على خيرسون

قالت إدارة إقليم خيرسون الأوكرانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا في ضربات روسية على مدينة خيرسون بجنوب البلاد، الأحد، مما ألحق أيضا أضرارا بمستشفى ومدرسة.

وكتبت الإدارة عبر تطبيق تيليجرام “أصاب القصف الروسي اليوم تسعة أشخاص: توفي ثلاثة أشخاص (رجلان وامرأة)، وأصيب ستة”.

وكانت قد ذكرت في منشور سابق أنه “نتيجة لقصف العدو، تضرر عدد من منشآت البنية التحتية المدنية: مستشفى إقليم خيرسون ومدرسة ومحطة حافلات ومكتب بريد وبنك ومباني سكنية”.

احتلت القوات الروسية خيرسون في الأيام الأولى من غزو موسكو لأوكرانيا قبل أن تستعيدها قوات كييف في نوفمبر تشرين الثاني.

وتتعرض المدينة منذ تحريرها للقصف بشكل منتظم من المواقع الروسية على الضفة الأخرى من نهر دنيبرو.