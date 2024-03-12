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زيلينسكي: الوضع على الجبهة الأمامية أفضل مما كان عليه في الأشهر الـ3 الماضية

منذ ساعتين
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

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صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوضع على جبهة الحرب الأوكرانية مع روسيا أفضل مما كان عليه منذ ثلاثة أشهر، حيث لم تحقق القوات الروسية أي تقدم جديد بعد استيلائها الشهر الماضي على مدينة أفدييفكا في شرق البلاد.

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع قناة (بي.إف.إم) الفرنسية أمس الاثنين، إن أوكرانيا طورت موقعها الاستراتيجي على الرغم من نقص الأسلحة، لكنه أشار إلى أن الوضع قد يتغير مرة أخرى إذا لم تتلق بلاده إمدادات جديدة.

وقال زيلينسكي في تصريحات مصحوبة بتعليق صوتي باللغة الفرنسية “الوضع أفضل بكثير مما كان عليه خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.

وأضاف “لقد واجهنا بعض الصعوبات بسبب النقص في قذائف المدفعية، والحصار الجوي، والأسلحة الروسية البعيدة المدى، والهجمات التي نفذتها الطائرات المسيرة الروسية بكثافة”.

وأردف “عملنا بطريقة فعالة للغاية… لمواجهة الطائرات الروسية. وضعنا تحسن في الشرق. وأوقفنا تقدم القوات الروسية”.

ومنح استيلاء روسيا على أفدييفكا فرصة لقواتها لالتقاط الأنفاس في الدفاع عن المركز الإقليمي الذي تسيطر عليه روسيا في دونيتسك، على بعد 20 كيلومترا إلى الشرق.

واستولت القوات الروسية بعد ذلك على مجموعة من القرى بالقرب من أفدييفكا. لكن متحدثين عسكريين أوكرانيين قالوا الأسبوع الماضي إن هذه القوات لم تحقق تقدما جديدا وإن القوات الأوكرانية عززت مواقعها.

وأوضح زيلينسكي أن القوات الروسية سوت كل شيء بالأرض خلال القصف الذي تعرضت له أفدييفكا على مدار شهور. وقال “لم يعد بإمكاننا التحدث عن مدينة حيث تعرض كل شيء للدمار في أفدييفكا”.

وأضاف أن القوات الروسية تتفوق على قواته من حيث الأسلحة بعيدة المدى.

لكنه قال إن القوات الأوكرانية أسقطت أعدادا كبيرة من الطائرات الروسية و”تواصل التصدي بقوة (لهذه الطائرات) في البحر الأسود”، حيث تعرضت أهداف عسكرية روسية لهجمات متكررة.

وأضاف أن القوات الأوكرانية أقامت ثلاثة خطوط من التحصينات على مساحة تتجاوز ألف كيلومتر من الأراضي.

    المصدر :
  • رويترز

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