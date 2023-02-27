زيلينسكي: الوضع يزداد صعوبة حول مدينة باخموت

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن الوضع يزداد صعوبة حول مدينة باخموت، وهي نقطة تركيز التقدم الروسي في شرق أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور “في قطاع باخموت، يزداد الوضع صعوبة باستمرار. العدو يدمر بشكل متواصل كل ما يمكن استخدامه لحماية… جنودنا الذين يدافعون عن المنطقة المحيطة بباخموت هم أبطال حقيقيون”.

كما قال زيلينسكي إن بلاده لا تستطيع الدفاع عن أجوائها إلا إذا تم إنهاء “تحريم” متعلق بالطيران.

وتابع “طيارونا ووحداتنا المضادة للطائرات وغيرهم من خبراء قواتنا الجوية يقومون بعمل رائع، لكننا سنكون قادرين على حماية أجوائنا بالكامل عندما يتم رفع تحريم الطيران بالكامل في العلاقات مع شركائنا”.