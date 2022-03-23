الأربعاء 20 شعبان 1443 ﻫ - 23 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيكون حدثاً تاريخياً

منذ ساعتين
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن الموافقة على ضمنا للاتحاد الأوروبي سيكون حدثا تاريخيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني، إن الجيش الروسي استخدم مستشفى في ماريوبول، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على روسيا من أجل تحقيق وقف الحرب وتحقيق السلام.

وأكد أن الهجوم الروسي علي بلاده قوّض كل جهود التفاوض والحوار، لذلك يجب على الشركات الفرنسية مغادرة الأراضي الروسية.

وقال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرجي كيسلينسيا، اليوم الأربعاء، إنه يجب وقف الأعمال العدائية الروسية.

وطالب كيسلينسيا، خلال جلسة طارئة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في أوكرانيا، بوقف حصار المدن والقرى.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا في الـ”24″ من فبراير الماضي، في محاولة لثنيها عن عدم الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وذلك بعد تجاهل الغرب لضمانات أمنية طالبت بها روسيا.

وكانت روسيا طالبت المجتمع الدولي بتوفير ضمانات بعدم تمدد قوات حلف الناتو شرقا في أوكرانيا، وطالبت أيضا بعدم انضمام كييف للحلف، لأنها ترى أنه خطر أمني كبير عليها.

انضمام أوكرانيا للناتو

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، إن الحلف سيتشر مزيدا من القوات في الشرق الأوروبي.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن الحلف سيصادق خلال القمة التي تعقد غدا الخميس، على 4 كتائب قتالية لنشرها في الدول الشرقية الأوروبية

كما شدد على أن ما وصفه بالـ “غزو الروسي لأوكرانيا مروع وقاس ، وقد أدى إلى معاناة انسانية مرعبة ومؤلمة.

إلى ذلك، أكد أن دول الحلف عازمة على دعم أوكرانيا، لكنه لفت في الوقت عينه إلى وجود مسؤولية قسوى توجب عدم تصعيد الحرب، وتوسيعها لتصبح حربا بين الناتو وروسيا. وأضاف أن ضم كييف للحلف ليس مطروحا الآن، لكن دعمها أولوية.

    المزيد من أخبار العالم

    الكونغرس الأمريكي- أرشيفية
    نواب أمريكيون يرفضون إزالة الحرس الإيراني من قوائم الإرهاب
    بوتين وبينيت
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قضية أوكرانيا
    حريق اشجار اثر تحطّم الطائرة
    الطائرة الصينية.. العثور على أحد الصندوقين الأسودين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع إعادة فتح المصارف… الدولار ينخفض مجدداً
    جوزيف أبو فاضل
    مشاريع جهنمية.. أبو فاضل يكشف عن فضيحة “باسيلية” يتم التخطيط لها!!
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    “ذخيرة” روسيا تكفي لـ 3 أيام؟!