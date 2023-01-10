الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 10 يناير 2023 |
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زيلينسكي: اوكرانيا بحاجة شديدة لمزيد من الأسلحة الحديثة

منذ 15 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن بلاده بحاجة شديدة لمزيد من إمدادات الأسلحة الحديثة من الغرب لأن روسيا تحشد قواتها من أجل مزيد من التصعيد.

وقال في خطاب بالفيديو “العالم الحر لديه كل ما هو ضروري لوقف العدوان الروسي وإلحاق هزيمة تاريخية بالدولة الإرهابية”.

هذا وقامت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بزيارة مفاجئة في وقت سابق إلى مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية الثلاثاء، ووعدت بتقديم مزيد من الأسلحة لكييف بالإضافة إلى “عروض ملموسة” لمساعدتها على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وعبرت بيربوك، في بيان قبل الاجتماع مع نظيرها الأوكراني ديمترو كوليبا، عن دعم ألمانيا وتضامنها مع الأوكرانيين الذين يئنون تحت وطأة الغزو الروسي وظروف الشتاء القارس.

    المصدر :
  • رويترز

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