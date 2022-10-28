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زيلينسكي بجانب حطام طائرة مسيرة: القصف لن يحطم معنوياتنا

منذ 57 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم (الخميس 27-10-2022) في الظلام بجانب حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها ليلقي خطابه الليلي المصور الذي تعهد فيه بأن الهجمات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء لن تتمكن من الروح المعنوية للشعب الأوكراني.

وقال زيلينسكي إن كييف أسقطت 23 طائرة مسيرة في اليومين الماضيين.

وأطلقت روسيا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على شبكة توليد الكهرباء في أوكرانيا في الأسبوعين الماضيين، مما تسبب في أضرار كبيرة وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال زيلينسكي “القصف لن يحطمنا – سماع نشيد العدو على أرضنا يخيفنا أكثر من صوت صواريخ العدو في سمائنا. نحن لا نهاب الظلام”.

وقال مسؤول كبير في وقت سابق يوم الخميس إن كييف وأربع مناطق أخرى قد تضطر إلى قطع إمدادات الكهرباء لفترة أطول مما كان مخططا له بعد الضربات الروسية. وقال زيلينسكي إن روسيا شنت حتى الآن أكثر من 8000 ضربة جوية وأطلقت 4500 صاروخ.

    المصدر :
  • رويترز

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