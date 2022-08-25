زيلينسكي وبايدن يبحثان الخطوات التالية في الحرب ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى “محادثات جيدة” مع الرئيس الأمريكي جو بايدن (الخميس 25-8-2022) وشكره على دعمه في الحرب ضد روسيا.

وكتب على تويتر باللغة الإنجليزية “ناقشنا الخطوات التالية التي ستتخذها أوكرانيا في طريقنا للانتصار على المعتدين وأهمية محاسبة روسيا على جرائم الحرب”.

في سياق آخر، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون إن الضربات العسكرية التي قتلت أطفالا ومدنيين آخرين في تشابلين بوسط أوكرانيا أمس الأربعاء أصابتها بالصدمة، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي.

كانت وزارة الدفاع الروسية قالت اليوم الخميس إن قواتها قصفت قطارا عسكريا في محطة تشابلين للسكك الحديدية. وتقول كييف إن 25 مدنيا قتلوا في الضربة الروسية.

وقالت براون في بيان “لقد صدمت حقا من الضربات التي قتلت وجرحت مدنيين أمس بالقرب من محطة السكك الحديدية في تشابلين بوسط أوكرانيا. قُتل أطفال في هذا الهجوم وفقدوا أرواحهم في أماكن كانوا يتوقعون أن يكونوا فيها بأمان، في منازلهم أو أثناء سفرهم مع أسرهم”.