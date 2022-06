زيلينسكي بحث مع ماكرون مسار انضمام اوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، إنه بحث مع نظيره الفرنسي مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والتنسيق الخطوات حول ذلك.

كما قال عبر حسابه على “تويتر”، انه اطلع إيمانويل ماكرون على تطورات الأوضاع على الخطوط الأمامية، وبحث معه تقديم فرنسا المزيد من المساعدات الأمنية.

Had another phone conversation with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Informed about the situation on the front. Discussed further defense support for 🇺🇦 and work on security guarantees. Special attention was paid to Ukraine's path to the #EU, we are coordinating steps.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2022