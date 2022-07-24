الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي بحث مع نواب من الكونغرس إرسال مزيد من الأسلحة لكييف

منذ 4 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

قالت الرئاسة الأوكرانية، الأحد، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي بحث مع نواب من الكونغرس الأميركي إرسال مزيد من الأسلحة لكييف، مشيرة إلى أن أعضاء الكونغرس أكدوا وجود خطط لإرسال نحو 30 من أنظمة “هيمارس” الصاروخية.

واجتمع وفد رفيع من الكونغرس الأميركي مع الرئيس زيلينسكي، في كييف، السبت، ووعد بمحاولة ضمان استمرار الدعم في الحرب ضد روسيا.

وضم الوفد آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، ويعد هذا الأحدث ضمن سلسلة من الزوار الأميركيين البارزين إلى أوكرانيا.

وقال الوفد، في بيان، إن “الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم، وقفت إلى جانب أوكرانيا من خلال تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية وإنسانية”.

وأضاف: “سنواصل البحث عن سبل لدعم الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني بأكبر قدر ممكن من الفعالية مع مواصلتهما موقفهما الشجاع”.

ولم يشر بيان الوفد السبت بشكل محدد إلى عمليات نقل أسلحة، من ناحية أخرى نُقل عن سميث قوله لإذاعة “أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي”، المدعومة من الولايات المتحدة، أن واشنطن وحلفاءها مستعدون لتسليم المزيد من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

آثار الدمار في اوكرانيا جراء القصف الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو دمرت بنى تحتية عسكرية أوكرانية
حرائق الغابات- أرشيفية
اشعال الحرائق عمداً في اسبانيا والسلطات تبحث عن المخربين
علم كندا
كندا تدرس تمديد الجدول الزمني لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

منتخب لبنان لكرة السلة
فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
الرئيس نجيب ميقاتي
ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
جريمة- تعبيرية
جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية