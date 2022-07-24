زيلينسكي بعد 5 أشهر على الغزو الروسي.. "المحتلون يعترفون بأننا سننتصر"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو الأحد، بعد خمسة أشهر من الهجمات الروسية، إن أوكرانيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو.

وأضاف زيلينسكي “حتى المحتلون يعترفون بأننا سننتصر … نسمعها في محادثاتهم طوال الوقت، وفي ما يخبرون به أقاربهم عندما يتصلون بهم”.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لم تستسلم. وأضاف “نحن نبذل قصارى جهدنا لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو ولحشد أكبر قدر ممكن من الدعم لأوكرانيا”.

في السياق قالت وزارة الصحة الأوكرانية إن 18 على الأقل من العاملين في القطاع الطبي قُتلوا وتضررت أو دُمرت قرابة 900 منشأة طبية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل شهره السادس اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة في منشور على فيسبوك أن أكثر من 50 موظفا بالقطاع الطبي أصيبوا في هجمات روسية منذ 24 فبراير شباط عندما أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945.

وذكر المنشور أيضا أن 123 منشأة طبية في أوكرانيا تعرضت للدمار التام بسبب الغزو، بينما تعرضت 746 منشأة أخرى لأضرار.