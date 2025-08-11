زيلينسكي: تحدثت مع الرئيس الهندي ومع ولي العهد السعودي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إنه أجرى محادثة مطولة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقشا خلالها العقوبات على النفط الروسي واتفقا على أن يعقدا اجتماعا في سبتمبر أيلول.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس يقول “من المهم أن تدعم الهند جهود السلام التي نبذلها وتشاطر الموقف الذي يرى أن كل ما يتعلق بأوكرانيا يجب أن يتقرر بمشاركتها”.

وأضاف “من المهم أن يرسل كل زعيم يتمتع بنفوذ ملموس على روسيا الإشارات المقابلة إلى موسكو”.

كما قال زيلينسكي إنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإنه شكره على “استعداده لبذل جهود من أجل السلام”.

وكتب في حسابه على منصة إكس يقول “التواصل مع القادة مستمر على مدار الساعة تقريبا، ونحن على تواصل دائم”.

وأضاف “هذه هي اللحظة التي تلوح فيها فرصة حقيقية لتحقيق السلام”.

زيلينسكي يحذر

وحذر زيلينسكي في وقت سابق اليوم، من الخضوع لمطالب فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب، وذلك قبل أيام من قمة تجمع الرئيس الروسي بنظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي في منشور على منصات التواصل “ترفض روسيا وقف القتل، ولذلك لا يجب أن تحصل على أي مكافآت أو منافع. هذا ليس موقفا أخلاقيا فحسب، بل عقلانيا. التنازلات لا تقنع قاتلا”.

ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا الأميركية، الجمعة المقبل في محاولة لوضع حد للحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، رغم صدور مواقف أوكرانية وأوروبية تحذر من استبعاد كييف من المفاوضات.

وفي حين رحب الزعماء بمبادرة ترامب “للمساعدة في إنهاء هذه الحرب”، أكدوا أيضا على ضرورة مشاركة أوكرانيا وأوروبا في المحادثات.

وأضافوا “يجب أن يتمتع شعب أوكرانيا بحرية تقرير مستقبله. لا يمكن رسم طريق السلام من دون صوت أوكرانيا”.

وشدد زعماء دول شمال أوروبا ودول البلطيق على أن “لا قرارات بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا، ولا قرارات بشأن أوروبا من دون أوروبا”.