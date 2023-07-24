زيلينسكي: تمديد الحظر الأوروبي على صادرات الحبوب الأوكرانية "غير مقبول"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن تمديد الحظر المفروض على صادرات الحبوب الأوكرانية برا إلى الاتحاد الأوروبي في سبتمبر أيلول “غير مقبول”.

وقال زيلينسكي على تيليجرام “موقفنا واضح.. منع الصادرات برا بعد 15 سبتمبر أيلول، مع انتهاء القيود ذات الصلة، غير مقبول بأي شكل”.

دمرت روسيا مخازن للحبوب الأوكرانية على نهر الدانوب في هجوم بطائرات مسيرة اليوم الاثنين، مستهدفة طريق تصدير بالغ الأهمية بالنسبة لكييف، وذلك في حملة جوية موسعة بدأتها موسكو الأسبوع الماضي إثر انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ووقعت معظم هجمات الأسبوع الماضي على موانئ أوديسا البحرية، لكن الضربات فجر اليوم الاثنين أصابت البنية التحتية على طول نهر الدانوب، وهو طريق تصدير ازدادت أهميته بعد انتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وكتب أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، على تطبيق تيليجرام للمراسلة “هاجم الإرهابيون الروس منطقة أوديسا مرة أخرى الليلة الماضية. وكانت البنية التحتية للموانئ على نهر الدانوب هي الهدف هذه المرة”.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح والذرة في الأسواق العالمية ارتفاعا حادا وسط مخاوف من أن تتسبب الهجمات الروسية واستمرار القتال بما في ذلك الهجوم الذي شنته أوكرانيا بطائرتين مسيرتين على موسكو الليلة الماضية في التأثير على حركة الملاحة وصادرات الحبوب.

وبعد ساعات من الهجوم، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود محذرا خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في روما من تأثير مدمر على “الدول الضعيفة التي تكافح من أجل إطعام شعوبها”.