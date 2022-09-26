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زيلينسكي: تم العثور على مقبرتين جماعيتين أخريين في إيزيوم

منذ 38 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده عثرت على مقبرتين جماعيتين أخريين تضمان مئات الجثث لأشخاص من بلدة إيزيوم، التي استردتها كييف من روسيا في الشمال الشرقي هذا الشهر، وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في مقابلة مع تلفزيون “سي.بي.إس” أذيعت الأحد ودعا فيها أيضا إلى استمرار الضغط بالعقوبات على روسيا التي طردتها القوات الأوكرانية من الشمال الشرقي بعد هجوم مضاد هذا الشهر.

ولم تعلق السلطات الروسية على تأكيد زيلينسكي اكتشاف المقبرتين، وتنفي موسكو دوما ارتكاب أعمال وحشية في الحرب بأوكرانيا أو استهداف مدنيين.

وقال زيلينسكي “تلقيت مزيدا من المعلومات اليوم… عثروا على مقبرتين جماعيتين أخريين، مقبرتين كبيرتين تضمان مئات الأشخاص… نتحدث عن بلدة إيزيوم الصغيرة… لا بد من استمرار العقوبات. سيكون لهذه العقوبات تأثير سياسي ومالي أيضا”.

وبعد شهور من الاحتلال الروسي، كشفت السلطات الأوكرانية عن مقبرة جماعية كبيرة بالقرب من مدفن في منطقة غابات بإيزيوم في وقت سابق من الشهر الجاري وبدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات الوفيات.

وانتهت الأسبوع الماضي من استخراج 436 جثة، وقال حاكم المنطقة إن أغلبهم لقوا حتفهم نتيجة أعمال عنف على ما يبدو وهناك مؤشرات أولية على تعرض 30 منهم للتعذيب.

كما استخرجت السلطات جثث 17 جنديا من مقبرة جماعية في الموقع.

    المصدر :
  • رويترز

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