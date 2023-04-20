زيلينسكي: حان الوقت لدعوة أوكرانيا إلى صفوف الناتو

دعا الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ ​حلف شمال الأطلسي​ “الناتو” إلى مساعدة بلاده على تجاوز “التحفظات” على مدها بالأسلحة.

وخلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ​ينس ستولتنبرغ​ أثناء زيارته إلى كييف، أشار زيلينسكي إلى أنه “حان الوقت للناتو لدعوة أوكرانيا إلى صفوفه”.

من جانبه، أكد ستولتنبرغ أن أولوية الحلف تتمثل بضمان “تغلب” أوكرانيا في الحرب على روسيا، مشيراً إلى أنه سيتم بحث خطة انضمامها للناتو خلال قمة في تموز.

وأكد أن “مستقبل أوكرانيا هو داخل العائلة الأوروبية الأطلسية. مستقبل أوكرانيا في الناتو. يتفق جميع الحلفاء على ذلك”، مشيراً إلى أن “مسألة العضوية” ستحتل “أولوية على جدول أعمال” قمة الناتو المرتقبة في فيلنيوس هذا الصيف.

واستهل ستولتنبرغ زيارته بوضع باقة زهور تكريما للجنود الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في القتال بشرق البلاد، واستعرض المدرعات الروسية التي تم الاستيلاء عليها في ساحة القديس ميخائيل بالعاصمة.

ونشرت الكثير من وسائل الإعلام تلك صورا لستولتنبرغ وسط كييف أمام نصب تذكاري لجنود سقطوا في المعارك. وتظهر الصور ستولتنبرغ منحني الرأس أمام النصب.

ولم يعلن القادة الأوكرانيون أو مسؤولو حلف شمال الأطلسي عن أي شيء يخص الزيارة بعد ولكن غالبا ما يعقد القادة الكبار الذين يزورون كييف محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.