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زيلينسكي: حرّرنا 2434 كيلومترا مربعا في الهجوم الحالي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2022 10:51 مساءً
الجيش الأوكراني يواصل هجومه المضاد

الجيش الأوكراني يواصل هجومه المضاد

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو (الجمعة 7-10-2022) إن القوات الأوكرانية حررت في أحدث هجوم لها 2434 كيلومترا مربعا و 96 منطقة سكنية إجمالا في شرق البلاد.

وقال زيلينسكي أيضا إن قوات كييف استعادت خلال الأسبوع الماضي وحده 776 كيلومترا مربعا و29 منطقة سكنية في الشرق. وأضاف أنه تمت استعادة أكثر من 500 كيلومتر مربع في الجنوب أمس الخميس.

وتتقدم القوات الأوكرانية في جهتي الشرق والجنوب في إطار هجوم مضاد قال عنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، إنه حقق تقدما كبيرا وسريعا.

وقال البريجادير جنرال أوليكسي جروموف إن القوات الروسية تقاتل لإبطاء التقدم الأوكراني خارج كوبيانسك، وهي بلدة حُررت في الآونة الأخيرة وتعتبر مركزا للسكك الحديدية، وأوضح أن خسارتها عقّدت بشكل كبير من إجراءات الإمداد والتموين للقوات الروسية في المنطقة.

وأدت أول تعبئة لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أن عانت قواتها من هزائم في ساحة المعركة في أوكرانيا، إلى استياء واسع النطاق وأجبرت آلاف الرجال على الفرار إلى الخارج.

    المصدر :
  • رويترز

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