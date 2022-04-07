الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي دعا اوروبا إلى اتخاذ موقف أقوى ضد روسيا

7 - أبريل - 2022
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا إلى اتخاذ موقف أقوى ضد روسيا في كلمة مصورة للبرلمان اليوناني اليوم الخميس.

وقال زيلينسكي إن ماريوبول، المدينة الأوكرانية الساحلية، “أصبحت رمادا” منذ الغزو الروسي، ودعا إلى توفير المزيد من المساعدات الإنسانية والجهود لإجلاء المصابين.
وأجبرت الحرب التي دخلت أسبوعها السادس أكثر من أربعة ملايين أوكراني على الفرار ودمرت المدن ودفعت بلدان الغرب إلى فرض عقوبات واسعة على النخبة والاقتصاد الروسيين.

وقال زيلينسكي اليوم الخميس إن موسكو تحاول عن عمد إقناع الأوروبيين بأنهم سيبقون دون طاقة كافية لإحداث تضخم وخلق أزمة إمدادات غذائية بشكل مصطنع.
وأضاف “لا يملك أي بنك روسي حق التربح في النظام المالي”.
وتابع “يتعين حجبها جميعا وليس بعضها، وطالما استمرت هذه الحرب الوحشية العبثية يتعين ألا تتمكن أي سفينة روسية من دخول أي ميناء في العالم الديمقراطي”.
وقال “أدعوكم الآن صراحة إلى تشكيل اتحاد من الأصدقاء يملك القدرة على إنقاذ الأوكرانيين واليونانيين في جنوب أوكرانيا”، في إشارة إلى ماريوبول.

وصرح وزير الخارجية اليوناني اليوم الخميس بأن بلده سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في ماريوبول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا ينذر بشتاء قاسي ومكلف للمستهلكين
قلق في ألمانيا من اضطرابات اجتماعية بسبب تضاعف تكاليف الطاقة المستخدمة
طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية اليونانية تغادر مطار خيوس في طريقها إلى جزيرة ساموس اليونانية في مهمة البحث والإنقاذ
مقتل اثنين في تحطم طائرة إخماد حرائق قبالة جزيرة ساموس اليونانية
مواجهة سياسية طاحنة.. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يتجاهل أمر إقالته

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
كارثة المرفأ
حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
تريد بيع طفلها لإجراء عملية تجميل لأنفها
أم تبيع رضيعها مقابل 3600 دولار لإجراء عملية تجميل