زيلينسكي: رئاسة روسيا لمجلس الأمن "أمر سخيف"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه لأمر سخيف أن تتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفا أن ذلك يكشف عن “إفلاس تام” للمؤسسة الدولية.

وتولت روسيا اليوم السبت رئاسة مجلس الأمن الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري على نحو شهري. وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في فبراير شباط 2022 حينما بدأت قواتها غزوا شاملا لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه في المساء عبر الاتصال المرئي “للأسف… لدينا بعض الأنباء السخيفة والسيئة” مضيفا أن قصفا روسيا أودى بحياة رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر أمس الجمعة.

وتابع “في الوقت نفسه تترأس روسيا مجلس الأمن بالأمم المتحدة. من الصعب تصور شيء يبرهن أكثر من ذلك الإفلاس التام لمثل هذه المؤسسات”.

وقال الكرملين أمس الجمعة إنه يعتزم “ممارسة كل حقوقه” في أثناء تولي المنصب.

وحثت الولايات المتحدة يوم الخميس روسيا على “التصرف بشكل احترافي” عندما تتولى هذا الدور، قائلة إنه لا توجد وسيلة لمنع موسكو من تولي المنصب.

وقال زيلينسكي إن الوقت قد حان لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات العالمية ومنها مجلس الأمن.

وأضاف “من الواضح أن الإصلاح ضروري لمنع أي دولة إرهابية، وأي دولة أخرى تريد أن تكون إرهابية، من تدمير السلام”.

وفي وقت سابق انتقد أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إيران التي تتهمها كييف وحلفاؤها بإمداد روسيا بالأسلحة، بما في ذلك مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي ألحقت أضرارا بمرافق البنية التحتية الأوكرانية. وتنفي إيران تقديم أسلحة لروسيا.

وكتب يرماك على تويتر “إنه أمر معبر للغاية أن في يوم عطلة دولة إرهابية، هي إيران، تبدأ دولة إرهابية أخرى، هي روسيا، تولي رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، مشيرا إلى عطلة يوم الجمهورية الإسلامية في إيران.