زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 30 صاروخا و300 مسيرة في الليل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيرة و37 صاروخا في هجوم شنته على البنية التحتية الأوكرانية خلال الليل.

وأضاف زيلينسكي عبر منصة إكس الخميس “في هذا الخريف، يستغل الروس كل يوم لضرب البنية التحتية الأوكرانية للطاقة”.

قال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، إن كييف ستحتاج إلى مساعدات عسكرية تتراوح قيمتها من 12 إلى 20 مليار دولار العام المقبل في إطار مبادرة جديدة لحلف شمال الأطلسي تهدف إلى شراء أسلحة أمريكية.

وخلال مشاركته في قمة دفاعية في بروكسل، أضاف أن أوكرانيا قادرة على إنتاج 10 ملايين طائرة مسيرة بحلول عام 2026 إذا ما تلقت التمويل الكافي من حلفائها ولكنها تحتاج أيضا إلى المزيد من قذائف المدفعية بعيدة المدى في حربها ضد القوات الروسية.