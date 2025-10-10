الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 450 مسيرة لمهاجمة قطاع الطاقة

منذ 46 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت أكثر من 450 طائرة مسيرة و30 صاروخا في هجوم شنته على أنحاء البلاد واستهدف قطاع الطاقة الجمعة.

وأضاف أن هناك انقطاعا للتيار الكهربائي في تسع مناطق، وشدد على ضرورة تقديم الشركاء دعما بتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي وإنفاذ العقوبات.

في غضون ذلك قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي إن بلاده قصفت الأراضي الروسية 70 مرة الشهر الماضي.

وكتب سيرسكي على فيسبوك “إننا ندمر إنتاج الوقود ومواد التشحيم والمتفجرات والمكونات الأخرى للمجمع الصناعي العسكري الروسي في الدولة المعتدية”.

وأضاف “على وجه الخصوص، تم خفض تكرير النفط في روسيا بنسبة 21 بالمئة”.

    المصدر :
  • رويترز

