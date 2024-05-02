زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بمئات المسيرات الإيرانية "شاهد"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الخميس 2-5-2024) إن روسيا استخدمت أكثر من 300 صاروخ ونحو 300 طائرة مسيرة من طراز شاهد وما يزيد عن 3200 قنبلة موجهة في هجمات أبريل نيسان على أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليجرام “القوة وحدها بإمكانها ردع هذا الإرهاب، قوة شعبنا، قوة الوحدة العالمية، قوة الضغط على روسيا، قوة أنظمة الدفاع الجوي المقدمة لأوكرانيا، قوة جنودنا المتمسكين بمواقعهم على الجبهة”.

وكثفت روسيا في ربيع العام الجاري ضرباتها على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في أوكرانيا، بينما كانت كييف تنتظر مساعدة إضافية من حلفائها وسط ضعف دفاعاتها الجوية. وتقول موسكو إنها تقصف الأهداف العسكرية المشروعة فقط.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول اليوم الخميس إن قواتها سيطرت على منطقة بيرديتشي السكنية في شرق أوكرانيا في أحدث سلسلة من التقدم التدريجي المحرز في الأسابيع القليلة الماضية.