زيلينسكي: روسيا تتعمد قطع إمدادات الغاز الطبيعي لفرض "إرهاب سعري"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن روسيا تتعمد قطع إمدادات الغاز الطبيعي لفرض “إرهاب سعري” على أوروبا، ودعا إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وأضاف في خطاب مصور في وقت متأخر من الليل “تبذل موسكو، من خلال جازبروم، كل ما في وسعها لجعل الشتاء المقبل قاسيا بقدر الإمكان على الدول الأوروبية. يجب الرد على الإرهاب- بفرض عقوبات”.

هذا وقد بدأت الهجمات العسكرية الروسية على اوكرانيا في شهر شباط الماضي، وسط ادانه غربية كبيرة، كما واتفق الاتحاد الاوروبي بالاجماع على سلسلة عقوبات غربية على روسيا.