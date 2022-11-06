زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر فادحة في شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن روسيا تتكبد خسائر فادحة في هجماتها “الشرسة” المستمرة في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا وإنها تستعد لشن هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور “الهجمات الروسية الشرسة على منطقة دونيتسك مستمرة. العدو يتكبد خسائر فادحة هناك”.

ومضى قائلا إنه يعتقد أن روسيا “تحشد القوات والموارد لاحتمال شن حملة هجمات أخرى على البنية التحتية، وعلى مرافق الطاقة في المقام الأول”.

دعم الحلفاء

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، خلال اتصال هاتفي، “رفض التهديدات النووية الروسية الأخيرة”، واستمرار تزويد أوكرانيا بالدعم الاقتصادي والأمني.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، الأحد، ذكر أن “الزعيمين أكدا أن التهديدات النووية الروسية الأخيرة غير مسؤولة، وأكدا استمرار التزام الولايات المتحدة وألمانيا بتزويد أوكرانيا بالدعم الاقتصادي والإنساني والأمني الذي تحتاجه”.

وفي وقت سابق، أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنها ستناقش خلال هذا الأسبوع خطة لدعم أوكرانيا خلال 2023 قيمتها 18 مليار يورو.