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زيلينسكي: روسيا تجهز لشيء ما في روسيا البيضاء

منذ 11 ساعة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

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أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إلى أن روسيا “تجهز لشيء ما” في روسيا البيضاء هذا الصيف مستخدمة التدريبات العسكرية كذريعة.

وقال زيلينسكي في قمة بوارسو “روسيا تجهز هذا الصيف لشيء ما هناك تحت غطاء تدريبات عسكرية”، دون تقديم تفاصيل أو الاستشهاد بأدلة.

وأعلنت روسيا وروسيا البيضاء إجراء تدريبات عسكرية مشتركة في سبتمبر أيلول.

من جهته، قال حاكم منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا اليوم إن القوات الروسية تحاول إنشاء “منطقة عازلة” في سومي لكنها لم تنجح في ذلك.

وتقع منطقة سومي على حدود منطقة كورسك الروسية حيث استعادت القوات الروسية في الآونة الأخيرة الأراضي التي احتلتها العام الماضي في التوغل الحدودي الرئيسي الوحيد للجيش الأوكراني في أثناء الحرب.

وعبرت كييف منذ أشهر عن قلقها من محاولة القوات الروسية التقدم نحو سومي. وأكدت روسيا أن قواتها سيطرت على بعض الأراضي هناك وطردت جميع القوات الأوكرانية من كورسك.

وقال أوليه هريهوروف، حاكم سومي، عبر تطبيق تيليغرام إن أربع قرى حدودية في سومي وهي جورافكا وفيسيليفكا وباسيفكا ونوفينكي أصبحت في “المنطقة الرمادية” بسبب استمرار القتال، نافيا وقوع تلك القرى تحت السيطرة الروسية.

وأضاف هريهوروف “يواصل العدو حاليا محاولاته لإنشاء منطقة عازلة على أراضي منطقتنا، لكنه لم يُحرز أي نجاح يُذكر”. وأضاف أن القرى الأربع “لا كلام عن احتلالها في الوقت الراهن”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من أبريل نيسان إن قواتها استولت على زورافكا وباسيفكا، وهو ما نفته كييف.

وتقول ديبستيت وهي خريطة مفتوحة المصدر تم تجميعها من ملاحظات ساحة المعركة إن نحو 52 كيلومترا مربعا من منطقة سومي تقع في منطقة رمادية متنازع عليها.

    المصدر :
  • رويترز

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