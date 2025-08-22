زيلينسكي: روسيا تحاول منع عقد قمة مع بوتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن روسيا تفعل كل ما في وسعها لمنع عقد اجتماع بينه وبين الرئيس فلاديمير بوتين، وحث حلفاء أوكرانيا على فرض عقوبات جديدة على موسكو إذا لم تظهر أي اهتمام بعملية السلام.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في كييف، قال زيلينسكي إنهما ناقشا الضمانات الأمنية لأوكرانيا من دول أخرى.

وأوضح أن هذه الضمانات يجب أن تكون مشابهة للمادة الخامسة للحلف التي تعتبر الهجوم على أحد أعضاء الأطلسي بمثابة هجوم على الجميع.

كما دعا الزعيم الأوكراني حلفاء بلاده إلى الضغط على روسيا من أجل “اتخاذ موقف بناء ولو بدرجة محدودة”.

وطالب زيلينسكي مرارا بلقاء بوتين، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي وافق على مثل هذا اللقاء في مكالمة هاتفية معه خلال زيارة القادة الأوروبيين لواشنطن.

وقال زيلينسكي اليوم الجمعة “يبذل الروس كل ما في وسعهم لمنع عقد الاجتماع”.