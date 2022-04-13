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زيلينسكي: روسيا تستخدم قنابل فسفورية في أوكرانيا

13 - أبريل - 2022
الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني

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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، في خطاب ألقاه أمام برلمان إستونيا، روسيا باستخدام قنابل فسفورية في أوكرانيا، بالإضافة الى استخدام أساليب لترويع المدنيين.

ولم يقدم الرئيس الأوكراني أدلة على كلامه، ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من مزاعمه.

وأشار زيلينسكي الى أنه يجب إيجاد أدوات للضغط على روسيا لوقف الترحيل القسري للأوكرانيين، ودعا إلى استمرار العقوبات عليها، قائلا إنها الطريقة الوحيدة لحمل موسكو على قبول السلام.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، الأربعاء، أنه من غير الممكن التوصل إلى استنتاجات مؤكدة 100% بشأن ما إذا كانت القوات الروسية استخدمت أسلحة كيمياوية في ماريوبول، مشيرا إلى أنه لا يتسنى إجراء تحقيق مناسب في المدينة المحاصرة.

وفي خطاب ألقاه في الساعات الأولى من الصباح، قال زيلينسكي إن ما وصفها بالتهديدات المتكررة من البعض في روسيا باستخدام أسلحة كيمياوية تعني أن الغرب بحاجة إلى التحرك الآن للحيلولة دون نشر مثل هذه الأسلحة.

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