زيلينسكي: روسيا تواصل مهاجمة أوكرانيا قبل القمة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة “إن موسكو واصلت مهاجمة كييف قبيل عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين”، مضيفا أن محاولة موسكو إظهار القوة من خلال شن هجوم جديد في الشرق باءت بالفشل.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام “يقتلون الناس أيضا في يوم المفاوضات. هذا يحمل معاني كثيرة”.

وأضاف “الحرب تستمر… لا يوجد أي مؤشر على استعداد موسكو لإنهاء هذه الحرب”.

في حين، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم، أنه من الممكن عقد اجتماع ثلاثي في وقت لاحق إذا تحققت نتائج خلال المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا والتي ستعقد اليوم في ولاية ألاسكا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيسكوف قوله إن المحادثات بين بوتين وترامب قد تستمر من ست إلى سبع ساعات، وإن مساعدي الرئيسين سيشاركون في الاجتماعات.