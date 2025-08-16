زيلينسكي: روسيا قد تكثف هجماتها على الخطوط الأمامية في الأيام المقبلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن روسيا قد تكثف هجماتها على الخطوط الأمامية في الأيام المقبلة من أجل خلق ظروف سياسية أكثر ملاءمة للمحادثات، وذلك بعد تلقيه تقرير من الجيش.

وكتب على منصة إكس بعد اجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية “نراقب تحركات واستعدادات القوات الروسية. وبالطبع، سنتصدى، إذا لزم الأمر، بشكل غير متكافئ”.

من جهته، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على أن لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان رائعاً وناجحاً جداً.

ولفت في منشور على منصته “تروث سوشيال” اليوم السبت إلى أن الاجتماع مع بوتين سار على نحو جيد وكذلك محادثاته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية.

كما أوضح أن الجميع اتفقوا على أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا هي التوجه مباشرة إلى اتفاق سلام وليس وقف لإطلاق النار. وقال “اتفق الجميع على أن أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوجه مباشرةً نحو اتفاقية سلام، وليس مجرد اتفاقية وقف إطلاق نار لا تصمد في كثير من الأحيان”.

قمة ثلاثية

إلى ذلك، لفت إلى أن زيلينسكي سيأتي إلى واشنطن يوم الاثنين، قائلا “إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحدد موعدا لقمة مع بوتين”.

وختم معتبراً أن تلك القمة الثلاثية إن حصلت “قد تُنقذ أرواح ملايين البشر”.

علما أن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، كان أوضح في وقت سابق اليوم أن الجانبين الروسي والأميركي، لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب، وزيلينسكي.

وكانت قمة ألاسكا جمعت الرئيسين الروسي والأميركي في اجتماع دام نحو 3 ساعات في قاعدة “إلمندورف – ريتشاردسون” العسكرية، تطرقا خلاله إلى قضايا متعلقة بالملف الأوكراني، إلا أنهما لم يفصحا عن أي تفاصيل.

لكن الرئيس الأميركي كشف أنهما تطرقا إلى قضايا تتعلق بالناتو والضمانات الأمنية والأرض.

فيما وصف كل من ترامب والكرملين اللقاء بالبناء والإيجابي.