زيلينسكي: روسيا لا تستعد للسلام بل تحرك قواتها لشن هجمات جديدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه لا توجد دلائل على أن روسيا تستعد لوضع حد لأعمالها القتالية في أوكرانيا.

وأضاف في خطاب ألقاه في المساء مستشهدا بتقرير صادر عن المخابرات الأوكرانية “على النقيض من ذلك، يحرك (الروس) قواتهم بطريقة تمكنهم من تنفيذ عمليات هجومية جديدة”.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن على أوكرانيا وروسيا مبادلة بعض الأراضي من أجل إنهاء الحرب، وإن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهدف إلى استطلاع الموقف بشأن اتفاق محتمل.

وذكر ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أن محادثاته يوم الجمعة المقبل مع بوتين في ولاية ألاسكا ستكون “اجتماعا لاستنباط الآراء” لتحديد ما إذا كان بوتين مستعدا لإبرام اتفاق.

وتابع أن بوسعه أن يعرف في غضون دقيقتين ما إذا كان التقدم ممكنا أم لا.

وأضاف ترامب لصحفيين “سأتحدث إلى فلاديمير بوتين، وسأخبره بضرورة إنهاء هذه الحرب”.

وقال ترامب أيضا إن اجتماعا مستقبليا قد يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقد ينتهي الأمر بجلسة ثلاثية تضمه هو وبوتين.

وذكر ترامب أنه سيتحدث مع القادة الأوروبيين بعد فترة وجيزة من محادثاته مع بوتين وأن هدفه هو وقف سريع لإطلاق النار في الصراع الدموي.

وتحدث ترامب في وقت سابق عن تبادل الأراضي، لكن روسيا وأوكرانيا لم تكونا مهتمتين بالتنازل عن أراض لبعضهما في إطار اتفاق سلام.

ويخشى الأوروبيون حدوث مشكلات أمنية في الغرب مستقبلا بسبب تقديم تنازلات كبيرة لروسيا.

وتسعى أوكرانيا إلى صد القوات الروسية منذ شنها الحرب الأكبر والأدمى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية في فبراير شباط 2022.

وتحتل روسيا حاليا نحو خُمس الأراضي الأوكرانية، في حين لا تسيطر أوكرانيا على أراض روسية تذكر.

وقال ترامب “سيكون هناك تبادل للأراضي”.

وأضاف “أعرف ذلك من خلال روسيا ومن خلال المحادثات مع الجميع، لما فيه مصلحة أوكرانيا”.

وذكر أن روسيا احتلت بعض “الأراضي المهمة للغاية” ولكن “سنحاول استعادة بعض تلك الأراضي”.