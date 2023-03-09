زيلينسكي: روسيا "لن تتفادى المسؤولية" عن الهجمات

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالموجة الجديدة من الضربات الصاروخية الروسية اليوم الخميس وقال إن موسكو “لن تتفادى المسؤولية”.

وفي بيان نُشر على تطبيق المراسلة تيليجرام، قال زيلينسكي إن البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية في 10 مناطق أوكرانية تعرضت للقصف في الهجمات الأخيرة التي وقعت خلال الليل.

وقال زيلينسكي “يمكن للمحتلين فقط ترويع المدنيين. هذا كل ما يمكنهم فعله. لكن ذلك لن يساعدهم. لن يتهربوا من المسؤولية عن كل ما فعلوه”.

قال مسؤولون محليون إن وابلا من الصواريخ الروسية قصف عددا من المناطق الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بما في ذلك ميناء أوديسا على البحر الأسود ومدينة خاركيف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق.

وقال ماكسيم مارتشينكو حاكم أوديسا على تيليجرام إن هجوما صاروخيا أصاب منشأة للطاقة في المدينة الساحلية، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي. كما أصيبت مناطق سكنية، لكن لم ترد أنباء عن قتلى أو إصابات.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف إن المدينة والمنطقة تعرضا لخمسة عشر ضربة جوية شملت البنية التحتية. ووردت أنباء عن ضربات أخرى في مدينة دنيبرو بوسط البلاد ومناطق في جميع أنحاء البلاد.

وقال الجيش الأوكراني في وقت متأخر أمس الأربعاء إنه تمكن من صد الهجمات الروسية المكثفة على مدينة باخموت على الرغم من إعلان روسيا أنها سيطرت على النصف الشرقي منها.

وبصفتها واحدة من أكثر المعارك دموية في ساحة الحرب المستمرة منذ عام، ظل المدافعون الأوكرانيون، الذين بدا أنهم يستعدون الأسبوع الماضي لانسحاب تكتيكي من باخموت، صامدين أمسالأربعاء.