زيلينسكي: روسيا لن تدعى لأول قمة للسلام من أجل أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن روسيا لن تُدعى إلى أول قمة للسلام مزمع عقدها في سويسرا.

وبعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، قال زيلينسكي إنه قد يُدعى ممثل روسي إلى الاجتماع التالي بعد بحث خارطة طريق للسلام والاتفاق عليها مع حلفاء أوكرانيين في القمة التي ستُعقد في سويسرا.

واعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأحد 18فبراير /شباط الفائت، بأن “كل ما يحدث في أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت وأمر مصيري بالنسبة إلى روسيا”.

وأضاف بوتين، على قناة “روسيا 1″، أن الأمر بالنسبة إلى الغرب يتعلق بموقف تكتيكي فقط.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن الجزء المتعلق بالتاريخ في حواره مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون الأسبوع الماضي، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي الروسي، بافل زاروبين، على قناة “روسيا 1”.

وقال بوتين: “أعتقد أنه بالنسبة لنا وبدرجة أكبر بالنسبة للمستمعين والمشاهدين بالخارج، لا يزال من المهم فهم تسلسل أفكارنا وفهم وضعنا، وفهم مدى حساسية هذا الأمر وأهميته بالنسبة لبلدنا، وأعني كل ما يحدث في أوكرانيا”، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضاف بوتين بالقول: “بالنسبة للغرب يُعد ذلك تحسنا في موقفهم التكتيكي، ولكن بالنسبة لنا يعد ذلك أمرا مصيريا ومسألة حياة أو موت”.