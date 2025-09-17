الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
زيلينسكي: صواريخ دفاع جوي ضمن أول إمدادات أميركية

منذ 49 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن صواريخ خاصة بأنظمة الدفاع الجوي الغربية هي جزء من المجموعة الأولى من الأسلحة الأمريكية التي يتم إرسالها بموجب آلية (قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية) التي يمولها حلفاء غير أمريكيين.

وأوضح زيلينسكي قائلا “تلقينا أكثر من ملياري دولار من شركائنا خصيصا من أجل بيرل. وسنتلقى أموالا إضافية لشهر أكتوبر، وأعتقد أننا سنحصل على ما بين 3.5 مليار و3.6 مليار دولار أخرى”.

وأضاف “الحزمة الأولى والثانية بقيمة 500 مليون دولار… ستشمل هذه الحزم… بالتأكيد صواريخ لباتريوت وهيمارس”.

    المصدر :
  • رويترز

