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زيلينسكي: عدد جنود كوريا الشمالية في روسيا قد يصل إلى 100 ألف

19 - نوفمبر - 2024
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -رويترز

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن عدد جنود كوريا الشمالية المتمركزين داخل روسيا قد يصل إلى 100 ألف.

وتقول كييف وحلفاؤها من دول الغرب إن كوريا الشمالية زودت روسيا بأسلحة وقوات لدعم غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمة عبر الإنترنت للبرلمان الأوروبي “الآن أرسل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين 11 ألف جندي من كوريا الشمالية إلى حدود أوكرانيا. وقد يصل عدد هذه القوة إلى 100 ألف”.

وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي إن قوات كورية شمالية شاركت بالفعل في عمليات قتالية ضد القوات الأوكرانية.

ووقع بوتين هذا الشهر اتفاقية شراكة استراتيجية مع كوريا الشمالية تتضمن بندا يتعلق بالدفاع المتبادل.

    المصدر :
  • رويترز

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