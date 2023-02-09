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زيلينسكي: علاقتنا مع ألمانيا تتحرك مثل الأمواج "صعوداً وهبوطاً"

منذ 49 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علاقته بألمانيا بأنها تشبه الأمواج في حركتها صعودا وهبوطا، وذلك في مقابلة مع صحيفة شبيغل، وقال إنه “مضطر باستمرار لإقناع” المستشار الألماني أولاف شولتس بمساعدة أوكرانيا من أجل أوروبا.

وأضاف زيلينسكي لشبيغل “يجب أن أمارس الضغط لمساعدة أوكرانيا وأن أقنعه باستمرار بأن هذه المساعدة ليست لنا بل للأوروبيين.. علاقتنا مع ألمانيا تتحرك مثل الأمواج، تصعد وتهبط”.

وقال الرئيس الأوكراني إنه يشعر بالامتنان لأن ألمانيا أرسلت أنظمة دفاع جوي من طراز إيريس-تي، مضيفا أنها أنقذت الأرواح لكن الجدل حول إرسال الدبابات أعاد العلاقة إلى “مرحلة صعبة”.

وحتى قبل قرار ألمانيا في أواخر يناير كانون الثاني بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، كانت ألمانيا ثاني أكبر مانح للمعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، بحسب معهد كيل للاقتصاد العالمي.

لكن الوقت المستغرق في اتخاذ قرارات بشأن إرسال المعدات، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي إيريس-تي ومركبات المشاة القتالية من طراز ماردر، أثار انتقادات من بعض الحلفاء.

    المصدر :
  • رويترز

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