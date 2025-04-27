زيلينسكي: عملياتنا مستمرة في كورسك رغم مزاعم روسية

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن قواته تواصل عملياتها في منطقة كورسك الروسية، في تناقض مع إعلان موسكو السبت عن “تحرير” هذه المنطقة الحدودية بالكامل.

وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: “تواصل قواتنا عملياتها الدفاعية النشطة في المناطق المحددة في منطقتي كورسك وبيلغورود” في روسيا.

من جهتها ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأحد أن قائداً عسكرياً قال للرئيس فلاديمير بوتين إن موسكو ستدمر قريباً “الفلول المتفرقة” للجيش الأوكراني في منطقة كورسك الروسية.

ونقلت عن القائد قوله: “في الوقت الحالي استعدنا منطقة جورنال ونحن متمركزون في شوارعها التي أصبحت تحت سيطرتنا بالكامل”، مضيفاً أن القوات الروسية تواصل تطهير مناطق الغابات غرب وجنوب جورنال.

وأشاد بوتين أمس السبت بما وصفه بـ”الإفشال التام للهجوم ” الذي شنته القوات الأوكرانية في كورسك بعد أن قالت موسكو إن هذه القوات طُردت من جورنال وهي آخر قرية كانت تسيطر عليها.

من جهتها نفت كييف طرد قواتها بالكامل من كورسك وقالت إنها لا تزال موجودة أيضاً في بيلغورود، وهي منطقة روسية أخرى على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية السبت إن تصريحات موسكو “حول النهاية المزعومة للأعمال القتالية في منطقة كورسك.. غير صحيحة”.

ورفضت بيانات سابقة للكرملين بشأن استعادة القوات الروسية للمنطقة الحدودية باعتبارها “خطوة دعائية”.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية “تستمر العملية الدفاعية للقوات الأوكرانية في مناطق معينة في منطقة كورسك”، مشيرةً إلى أن “الوضع العملياتي صعب، بيد أن وحداتنا تواصل التشبث بالمواقع المحددة وتنفيذ المهام الموكلة إليها، مع إلحاق الضرر الفعال بالعدو بقصفه بجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك استخدام تكتيكات الدفاع النشط”.

وإذا فقدت كييف كورسك، ستكون هذه نكسة لها، وللرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسط محاولات للتوصل لاتفاق سلام بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان ينظر إلى الهجوم المضاد على كورسك باعتباره خطوة للحصول على موقف تفاوضي أفضل بالنسبة لأوكرانيا.