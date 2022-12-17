السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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زيلينسكي: عودة الكهرباء إلى نحو 6 ملايين في أوكرانيا

منذ 11 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن بلاده تمكنت من إعادة الكهرباء إلى ما يقرب من ستة ملايين شخص في الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد الضربات الروسية العنيفة على نظام توليد الكهرباء.

وأضاف زيلينسكي في مقطع مصور “أعمال الإصلاح مستمرة دون انقطاع بعد هجوم أمس الإرهابي”.

استأنفت العاصمة الأوكرانية كييف الخدمات الأساسية، السبت، بعد أحدث موجة من الضربات الجوية الروسية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية، حيث تحرك السكان في المدينة التي يخيم عليها الضباب واستعدوا لموسم العطلات وسط حالة من عدم اليقين.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس البلدية إن ربع كييف لا يزال بدون تدفئة، لكن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان بحلول صباح اليوم.

وكتب على تطبيق تيليجرام أن نحو ثلث المدينة فقط لا يزال بدون كهرباء، ولكن سيستمر تطبيق الانقطاعات الدورية في حالات الطوارئ لتوفير الطاقة “لأن عجز الكهرباء كبير”.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا على أوكرانيا أمس الجمعة، في واحدة من أكبر عمليات القصف منذ بدء الغزو في 24 فبراير شباط، مما أدى إلى حالات انقطاع طارئ للتيار الكهربائي على مستوى البلاد.

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